Страсть к курению может обернуться для орловца пятью годами лишения свободы

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10:00, 19 августа 2021 года
Страсть к курению может обернуться для орловца пятью годами лишения свободы40-летний мужчина обвиняется в нападении на сотрудницу патрульно-постовой службы.
В Орле возбуждено уголовное дело по статье: «Применение насилия в отношении представителя власти», – сообщили в областном СУ СК.
Мужчину подозревают в нападении на сотрудницу ППС. По версии следствия, фигурант закурил в Городском парке, а чтобы избежать административной ответственности за употребление табака в общественных местах он нанес травмы полицейской, заинтересовавшейся правонарушением. Сбежать курильщик не смог – его задержали коллеги пострадавшей.
По ч. 1 ст. 318 УК РФ любителю покурить грозит до пяти лишения свободы.
Артём Ежаков