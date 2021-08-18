среда 18.08.2021 23:24:11 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

20:47, 18 августа 2021 года

Парк Победы в Орле получит новые парковки и входы

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о дальнейшем благоустройстве нового места отдыха.


В парке Победы в Орле, открывшемся 5 августа, продолжится благоустройство. Как заявил сегодня во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Клычков, к парку в будущем будут вести несколько дорог со стороны «Дворянского гнезда». Что касается парковок и автомобильных заездов, то из-за крупного строительства на стадионе имени Ленина их возведение пока невозможно. Другая площадка для машин появится на площади Жукова.
 
Также глава региона согласился с замечанием зрительницы трансляции, что в целях безопасности скейт-площадку нужно оградить.



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.