Парк Победы в Орле получит новые парковки и входы

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о дальнейшем благоустройстве нового места отдыха.

В парке Победы в Орле, открывшемся 5 августа, продолжится благоустройство. Как заявил сегодня во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Клычков, к парку в будущем будут вести несколько дорог со стороны «Дворянского гнезда». Что касается парковок и автомобильных заездов, то из-за крупного строительства на стадионе имени Ленина их возведение пока невозможно. Другая площадка для машин появится на площади Жукова.

Также глава региона согласился с замечанием зрительницы трансляции, что в целях безопасности скейт-площадку нужно оградить.