До 1 октября в Орле будет отремонтирован 21 дорожный участок

На ремонт выделено 100 млн рублей.

В Орле до 1 октября отремонтируют 21 дорогу. На работы выделено 100 млн рублей. В числе улиц, попавших в список благоустройства, трассы в Зареченском микрорайоне, 909-м квартале и Новой Ботанике. Список участков:

• Зареченский микрорайон: до 1 октября. Адреса: ул. Емлютина (на участке от Карачевского шоссе до ул. Зареченской), ул. Генерала армии Ковалева (на участке от ул. Мостовой до ул. Емлютина), ул. Разведчика Воробьёва (на участке от ул. Алроса до ул. Емлютина);

• Новая Ботаника: до 1 октября. Адреса: Пищевой переулок и ул. 5-й Орловской Стрелковой Дивизии;

• 909-й квартал: до 19 сентября. Адреса: ул. Саханская (на участке от ул. Планерной до ул. Маршала Куликова) и ул. Планерная (на участке между домами №31к1 и №39В).

Также ремонт запланирован в других районах города:

• Советский район: до 1 октября. Планы работ: парковки в районе дома №4 по Ипподромному переулку и в районе дома №52 по ул. Генерала Родина, а также ремонт Ягодного переулка (на участке от ул. Приборостроительной до ул. Игнатова) и дороги-дублёра на участке между домами №76 и №90 по Наугорскому шоссе. Не только проезжую часть, но и тротуары с велодорожками появятся на ул. Часовой (на участке от ул. Пархоменко до ул. Генерала Родина) и ул. Трудовых Резервов (на участке от дома № 71 до ул. Генерала Родина);

• Северный и Железнодорожный районы: до 1 октября. Планы работ: ремонт проездов от ул. Бурова до дома № 119 по Московскому шоссе и от ул. Рощинской до ул. Металлургов вдоль лицея №18, а также ул. 3-ю Курскую (на участке от ул. 5 Августа до ул. Магазинной). Кроме того, предстоит восстановить парковку по ул. Металлургов в районе Городской больницы им. С.П. Боткина.

Пер. Фруктовый (на участке между домами №1 и №26) и ул. Достоевского (на участке от ул. Васильевской до ул. Андреева) и Циолковского (на участке от ул. Васильевской до ул. Писарева) будут отремонтированы до 19 сентября.