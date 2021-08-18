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21:37, 18 августа 2021 года В Орел прибыли крупные партии «Спутника V» и «Спутника Лайт» В ближайшее время вакцины распределят по областным прививочным пунктам.





Орловская область получила 35 568 доз вакцины «Спутник Лайт» и 3 000 доз препарата «Спутник V». Их должны оперативно распределить по прививочным пунктам региона.

Сейчас на Орловщине полностью завершили вакцинацию 167 000 человек. Ревакцинацию «Спутником Лайт» прошли 704 человека.



Фото: Telegram-канал советника губернатора Сергея Лежнева









Артём Ежаков



