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21:37, 18 августа 2021 года
В Орел прибыли крупные партии «Спутника V» и «Спутника Лайт»В ближайшее время вакцины распределят по областным прививочным пунктам.
Орловская область получила 35 568 доз вакцины «Спутник Лайт» и 3 000 доз препарата «Спутник V». Их должны оперативно распределить по прививочным пунктам региона.
Сейчас на Орловщине полностью завершили вакцинацию 167 000 человек. Ревакцинацию «Спутником Лайт» прошли 704 человека.
Фото: Telegram-канал советника губернатора Сергея Лежнева
Артём Ежаков