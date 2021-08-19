В Орле молния могла стать причиной квартирного пожара

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10:48, 19 августа 2021 года
В Орле молния могла стать причиной квартирного пожараПредположительно, разряд попал в TV-антенну и спровоцировал короткое замыкание.
Накануне в пятом часу вечера на ул. Силикатная в Орле загорелась квартира в многоэтажке. Очаг пожара находился на четвертом этаже. Огонь спровоцировал сильное задымление.
Спасатели потушили источник пламени, находящийся на кухне. Здесь выгорели отделочные материалы на площади в 3 м2.
Специалисты еще устанавливают степень ущерба и причины произошедшего, но по предварительным данным возгорание спровоцировала молния, попавшая в TV-антенну и вызвавшая короткое замыкание.
Пострадавших нет.
Артём Ежаков