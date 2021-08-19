Орловщине выделят 20 миллионов рублей на развитие экстремального спорта

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11:22, 19 августа 2021 года
Орловщине выделят 20 миллионов рублей на развитие экстремального спортаДеньги пойдут на создание скалодрома на стадионе им. Ленина в 2022-2024 годах.
Орловской области в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» планируется выделить 20 миллионов рублей на создание условий для занятий экстремальными видами спорта. Реализовать задуманное, а именно создать скалодром на стадионе им. Ленина, хотят в 2022-2024 годах.
Здесь, а также в близлежащем парке Победы, будут и впредь развивать спортивную инфраструктуру.
Артём Ежаков