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11:36, 19 августа 2021 года Скоро в школу: как сохранить зрение По данным Роспотребнадзора, у 20 процентов первоклассников есть проблемы со зрением. Медосмотры в школах регулярно подтверждают тот факт, что с началом учебного процесса дети начинают хуже видеть. О том, почему это происходит, и как сохранить зрение детей рассказала врач-офтальмолог Валентина Силакова.





Как начало занятий в школе влияет на зрение у детей?



- Школьные годы это настоящее испытание для органов зрения у детей. Возрастает многократно нагрузка на глаза, дети не могут уже как раньше отдыхать, переключатся на какую-то другую деятельность, ребенок больше времени проводит в классе сидя за партой. Из-за статического сидения за партой происходит нарушение осанки, страдает шейный отдел позвоночника, из-за этого нарушается кровоснабжение головного мозга и страдает питание глаза. В этот период могут появиться первые признаки снижения зрения.



Что конкретно портит зрение ребенка, и как этого избежать?



- Можно выделить несколько факторов, влияющих на снижение зрения:

- чрезмерная зрительная нагрузка вблизи;

- раннее начало использование электронных носителей информации;

- гиподинамия;

- недостаточное время пребывания на свежем воздухе;

- злоупотребление компьютером, гаджетами;

- недостаточное освещение.



Как организовать работу школьника дома, чтобы не навредить зрению?



- Существует такое понятие как зрительная гигиена. Здесь необходим контроль родителей. Родители должны видеть, как ребенок сидит за столом, какая у него осанка, достаточно ли освещения при работе вблизи. Мы рекомендуем выполнять задание сидя за столом, с ровной спиной, расстояние от глаз до тетради или книги должно составлять 35-40 сантиметров. При чтении лучше воспользоваться подставкой для книг. Особое внимание стоит уделить освещению. Если ребенок - правша, то источник освещения должен находиться слева, если левша - справа.



Каков должен быть режим работы и отдыха у школьника?



- Чтение или письмо должно сопровождаться отдыхом, обязательно нужно делать перерыв. После 30-40 минут занятий необходим перерыв на 10-15 минут. Необходим отдых в течение дня: прогулки на свежем воздухе не менее одного часа, желательно в дневное время суток; обязательны физические нагрузки - бег, плавание, очень полезны занятия бадминтоном, большим или настольным теннисом.



Как ограничить общение ребенка с компьютером и телефоном?



- Часто родители сами приучают маленьких детей к просмотру телефона или планшета. Родители трех-четырехлетних детей, приходя на прием, жалуются, что ребенок уже не может есть без мультиков. И мы должны понимать, что с возрастом время, проведенное за гаджетом, будет увеличиваться, что негативно скажется на зрении. Поэтому необходимо соблюдение зрительного режима. Дети младшего возраста могут провести за гаджетом не более 30 минут, дети старшего возраста - не более 60 минут.



Какие упражнения для глаз можно рекомендовать школьникам, чтобы не допустить ухудшения зрения?



- Существует комплекс упражнений по Аветисову - самые простые, но в то же время самые действенные. Ребенок смотри вверх - вниз, вправо- влево, перемещает взгляд по диагонали, открывает и закрывает глазки. Есть упражнение с меткой на окне. На стекле делается метка размером 3-5 миллиметров. Ребенок находится на расстоянии 30-35 сантиметров до стекла. Ребенок меняет фокус с метки на предметы за окном. Таким образом тренируются глазки. Сначала такие упражнения можно делать до пяти минут в день, затем время можно увеличить тренировки до семи минут. Это упражнение требует регулярности.



При каких признаках или симптомах нужно срочно обращаться к врачу?



- Ребенок может пожаловаться родителям на усталость при работе вблизи, что болят глазки при зрительной работе, при этом периодически краснеют глаза. Родители могут замечать, что ребенок щурится, низко наклоняется или близко садится к телевизору. Если появились такие симптомы, то мы рекомендуем не откладывать визит к врачу, потому что решить проблему на ранних сроках проще. И чтобы не допустить возникновения проблем со зрением, мы рекомендуем планово в начале учебного года показывать ребенка офтальмологу.





Елена Литинская



