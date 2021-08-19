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12:00, 19 августа 2021 года 103 орловца сдали положительный тест на COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 19 августа, за последние сутки в Орловской области выявлено 103 случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 42 055).



Накануне выписано 76 орловцев (всего – 39 179). От последствий болезни скончалось 911 жителей региона (+1 летальный исход).



Суточная заболеваемость в России – 21 058 (всего – 6 684 531), число выздоровевших – 24 017 (всего – 5 963 054). Общее число летальных исходов – 173 700 (+791 случай за сутки).





Артём Ежаков



