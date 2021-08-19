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12:25, 19 августа 2021 года Орловчанка взяла бронзу на Кубке Европы по дзюдо Елизавета Петрушина завоевала третье место в весовой категории до 63 кг.





Орловская дзюдоистка Елизавета Петрушина взяла бронзовую награду в весовой категории до 63 кг на завершившемся в Оренбурге Кубке Европы по дзюдо. Спортсменка положила в копилку российской сборной одну из 36 медалей, завоеванных нашими бойцами.



В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из европейских стран. По итогам двух дней соревнований российские дзюдоисты с огромным отрывом обогнали преследователей в общем медальном зачете и зачете по золотым медалям. Наша сборная завоевала восемь наград высшей пробы, семь серебряных медалей и 21 бронзу. Ставший вторым Казахстан завоваел по две медали каждого достоинства.



Фото правительства Орловской области





Артём Ежаков



