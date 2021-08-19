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13:30, 19 августа 2021 года Под Орлом от пожара спасены два жилых дома Накануне в деревне Марьевка Свердловского района загорелся гараж.





Вчера днем огнеборцам из 32-й ПСЧ Свердловского района удалось спасти от пламени два жилых дома в деревне Марьевка. Пожар возник в гараже со стоящим внутри Mercedes Vito. Пламя уничтожило автомобиль и 24 м2 помещения. Специалисты устанавливают степень ущерба и причины произошедшего. Пострадавших нет.



Фото ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков



