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12:37, 19 августа 2021 года Мценский район. Преображение села Накануне район посетил губернатор Андрей Клычков.





18 августа губернатор Орловской области Андрей Клычков совершил рабочую поездку в Мценский район. Первым пунктом визита стала деревня Первый Воин. Там, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», благоустроили общественную территорию рядом с Домом культуры. Было отремонтировано асфальтовое покрытие, установлены новые скамейки, элементы освещения. Общая стоимость работ превысила 1,4 млн рублей.



Андрей Клычков посетил также дворовые территории в поселке Нововолковском, которые привели в порядок в рамках реализации федеральной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий». Губернатор познакомился с жителями дома, которые отказались от услуг управляющей компании и теперь сами заботятся о своем доме и прилегающей территории. За год жители собирают чуть больше сорока тысяч рублей. На эту сумму и рассчитывают: заменили окна, сделали отмостку, навели порядок в подъезде. Как факт - все работы выполняются так, что переделывать не приходится.



Побывала областная делегация и в Аникановской школе. Школа - малокомплектная. Здесь всего 21 ученик. В новом учебном году первый звонок будет звучать для единственного первоклассника. Так что обучение -практически индивидуальное. В рамках национального проекта «Образование» школу подключили к высокоскоростному интернету. В следующем году здесь откроют образовательный центр «Точка роста». Изучать физику, химию, биологию и информатику школьники будут с использованием современного оборудования. Кроме учащихся, доступ к гаджетам получат все желающие.



Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Планируется создание системы дополнительного образования во второй половине дня, для того чтобы максимально использовать оборудование, которое будет получено в рамках нацпроекта, но и для того, чтобы предоставить дополнительные услуги не только для обучающихся школ, но и для населения».

Воспользоваться «Точкой роста» смогут и дошколята, чтобы подготовиться к школе. Также планируют реализовать образовательные программы для сельского населения.





Анна Вайсергисер



