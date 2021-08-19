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14:20, 19 августа 2021 года

В Орле раскрыли кражу двух дорогих велосипедов

Двое фигурантов рискуют провести в колонии до 5 лет.


В Северном районе Орла из подъезда многоквартирного дома на ул. Космонавтов похитили два велосипеда общей стоимостью в 50 тысяч рублей. Хозяйка двухколесного транспорта на ночь оставила его на лестничной клетке и пристегнула на замки, но злоумышленники просто сломали запорные механизмы, – сообщили в областном УМВД.

В преступлении подозревают ранее судимого 34-летнего орловца и 40-летнюю женщину. Один из велосипедов в итоге нашелся, а второй фигуранты успели продать – полицейские продолжают его поиски.

На время расследования мужчина взят под стражу, женщина – отпущена под подписку о невыезде. Им грозит до 5 лет тюрьмы.


Артём Ежаков
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