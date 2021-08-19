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13:18, 19 августа 2021 года Орловская область претендует на субвенцию из федерального бюджета для очистки Оки Пока готовится документация, приводится в порядок один из притоков реки – Орлик. Работы ведутся за счет муниципального бюджета, а также с привлечением добровольцев.





Протяженность Оки 1,5 тысячи километров. Она проходит через семь регионов нашей страны, но начинается именно в Орловской области - в деревне Александровка Глазуновского района. По пути Ока собирает 150 разных рек и речушек. В центре Орла она соединяется с Орликом. Именно с него и начали чистку водной глади Орловщины.



Съемочная группа ГТРК «Орёл» познакомилась с Ильей и Станиславом. Они чистят Орлик. Другие лодку берут, чтобы покататься, а ребята еще и денег заработают, и пользу экологии принесут. Для студентов это и подработка, и досуг, и благое дело.



Станислав Игнатов, рабочий: «Мы работали час, может, больше, выловили различные мусор: упаковки от хлеба, бутылки, сигареты и даже труп птички».

В отличие от мертвой птицы и коряг весь остальной улов - продукты жизнедеятельности человека. И чем ближе к берегам, тем больше печальных трофеев.



Это уже третья по счету чистка Орлика и Оки в этом году. Стоимость муниципального контракта 400 тысяч рублей, но возможности использовать спецтехнику - нет.



Евгений Ерёмин, подрядчик: «Было бы быстрее с моторами, но здесь их не получается использовать, потому что речка мелкая, и очень много растений - мотор долго не проживет».

На помощь пришел клуб подводного плавания «Орел», причем, на добровольных началах. Опыт по очистке не только зеркала воды, но и дна от коряг, бревен и другого мусора, далеко не природного происхождения, у дайверов большой. Они спасали от затонов и засоров уже не одну орловскую речку. Не проплыли и мимо Орлика.



Сейчас Орлик - речка неглубокая, в редких местах до трех метров, а кое-где и по колено, и с каждым годом становится мельче. Когда-то судоходная, полноводная Ока тоже значительно обмелела. Возможно, благодаря нацпроекту «Экология» ее удастся возродить. Работа по включению в программу «Сохранение уникальных водных объектов» участка Оки от Красного моста до моста 60 лет Октября сейчас активно идет.



Евгений Алехин, начальник Управления экологического надзора и природопользования Орловской области: «Есть шанс, что в мае 2022 года мы получим документацию с экспертизой, не будем терять время и начнем расчистку. Проектировщики должны предложить оптимальный вариант. Это или земснаряд, или экскаваторы, то есть то, что не нанесет ущерб экосреде и инфраструктуре нашего города».

На прочистку участка в 1,5 километра выделено 84 миллиона рублей. Причем, очистят не только водную гладь, но и дно, что сделает Оку не только чище, но и глубже.





Татьяна Тимохина



