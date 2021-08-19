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13:20, 19 августа 2021 года

В Орле прошел благотворительный турнир по брейкдансу

Собранные средства пошли на помощь орловцам с редкими заболеваниями.


Турниры по брейкдансу, или, как их еще называют, баттлы проходят обычно по единому формату. Участники показывают свои умения по очереди. Жюри, в составе которого опытные танцоры, решает исход баттла.

Среди тех, кто выявлял победителя, был и Руслан Федонин. Несмотря на свой юный возраст, он и действующий спортсмен, и уже тренирует молодое поколение. Руслан хорошо знает, что же должен понимать юный би-бой, чтобы стать чемпионом.

Руслан Федонин, судья турнира «Добробрейк»: «Первое - это вдохновить. Надо вдохновить ребенка, что брейк - это круто, классно. Если ему понравилось, я вижу то, что ему понравилось. Я стараюсь поддержать, больше уделять времени».

По итогам «Добробрейка» было собрано 45 тысяч рублей. Они будут переданы на реабилитацию и специальные тренажеры для трех орловцев.


Анастасия Дорохова
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