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14:41, 19 августа 2021 года Инфляция на Орловщине повысилась до 7,13% Продукты в регионе подешевели, но непродовольственные товары и услуги стали дороже.





В июле годовая инфляция в Орловской области выросла до 7,13%. В июне этот показатель равнялся 7%. Как сообщает Центробанк, снизились цены на продовольствие – с 8,37% до 7,65%. Причина этому – высокая урожайность огурцов, помидоров и яблок.



Выросли в цене непродовольственные товары – на 8,36%. Особенно это заметно при покупке стройматериалов и автомобилей. В сфере услуг инфляция выросла до 4,31%. Особенно это заметно на фоне путевок на турецкие курорты – уехать туда стало проще, поэтому увеличился спрос.





Артём Ежаков



