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15:12, 19 августа 2021 года На ул. Октябрьская в Орле началась опиловка деревьев Под лезвие попали опасные деревья.





В Орле начались опиловка и кронирование опасных деревьев на улице Октябрьская, – сообщили в мэрии. Вчера сотрудники МУП «Зеленстрой» работали в районе д. 38. Им нужно полностью срезать 14 лип и один остролистный клён – первые опасны, потому что наклонены в сторону проезжей части, а второй имеет серьёзные дуплообразования.



20 августа работы начнутся возле д. 22. Здесь тоже есть опасные деревья. Завтра планируется опилить пораженную грибком липу, а также сухостойный ясень.



Фото мэрии Орла





Артём Ежаков



