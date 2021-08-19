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15:32, 19 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Губернатор проверил реализацию нацпроектов в Мценском районе.



- В Болхове подвесили проблемы подвесных мостов. Три переправы требуют срочного ремонта.



- В Орле провели чистку Орлика. Когда придет очередь Оки?



- В Орле провели благотворительные баттлы по брейкдансу.



- В центре Орла сегодня выпиливали аварийные деревья.



- В ГИБДД напоминают водителям правила проезда и парковки автомобилей возле парков.



- Праздник со вкусом яблок. Сегодня - Преображение Господне.



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