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15:57, 19 августа 2021 года В Орловской области проверяют владельцев оружия, живущих рядом с избирательными участками Росгвардия уже обнаружила 26 нарушений.





В Орле в преддверии единого дня голосования проходит проверка владельцев оружия, живущих в менее чем полукилометре от выборных участков, – сообщили в управлении Росгвардии. Всего в регионе под эту категорию попадают 1 390 граждан. Уже проведено более 1 000 инспекций, по итогам которых выявлено 26 нарушений хранения и документооборота.



В этом же радиусе росгвардейцы проверят комнаты хранения оружия у юридических лиц. Им предстоит осмотреть 8 объектов, расположенных в пяти частных охранных организациях, двух образовательных спортивных учреждениях и в организации, осуществляющей продажу оружия и боеприпасов.





Артём Ежаков



