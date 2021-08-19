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15:59, 19 августа 2021 года В Мценске погибла пенсионерка, отказавшаяся дать внуку денег на спиртное 22-летнему амчанину грозит до 15 лет тюрьмы.





В Мценске 22-летнего парня подозревают в причинении смерти собственной 81-летней бабушки, отказавшей дать денег на спиртное. Трагедия развернулась утром 13 августа. По версии следствия, молодой человек, еще спозаранку успев выпить, услышав, что денег на горячительное не получит, избил родственницу руками и ногами, нанеся не менее 10 ударов по голове и туловищу. Через пять дней женщина скончалась в больнице.



Следствие трактовало случившееся как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Парню грозит до 15 лет тюрьмы. На время расследования он заключен под стражу.





Артём Ежаков



