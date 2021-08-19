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16:27, 19 августа 2021 года В Мценске осудят двух бутлегеров Следствие считает, что за 9 месяцев обвиняемые успели заработать на подпольной продаже спиртного более 6 миллионов рублей.





В Мценский районный суд передано уголовное дело в отношении двух участников ОПГ, – сообщили в прокуратуре. Их обвиняют в незаконном изготовлении и продаже этилового спирта и спиртосодержащей продукции, а также незаконном использовании чужого товарного знака.



По версии следствия, с декабря 2019 по август 2020 подсудимые вместе с двумя другими гражданами закупили этиловый спирт, который хранили в гараже. Из него они готовили спиртное, «вешали» на бутылки известные и неизвестные наименования, а затем сбывали контрафакт на Орловщине и в других регионах.



За девять месяцев бутлегеры успели заработать свыше 6 миллионов рублей.



В ходе расследования изъято 6 тысяч литров этилового спирта и более 3 тысяч литров контрафактного спиртного.





Артём Ежаков



