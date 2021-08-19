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16:34, 19 августа 2021 года «Ковидные» ограничения в Орловской области продлены до 30 сентября Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании регионального штаба по COVID-19.





В Орловской области до 30 сентября 2021 года включительно сохранится режим повышенной готовности. Таким образом, День знаний и выборная кампания пройдут с соблюдением масочного режима, социального дистанцирования и прочими противоэпидемическими мерам. Участники штаба посчитали необходимым провести эти мероприятия максимально безопасно, учитывая текущие показатели заболеваемости COVID-19.





Артём Ежаков



