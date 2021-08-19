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17:09, 19 августа 2021 года С 20 августа на Орловщине прогнозируется пятый класс пожарной опасности Спасатели ожидают повышения рисков возникновения возгораний.





В Орловской области с 20 августа местами ожидается пятый – высокий – класс пожарной опасности. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС. Вероятность возникновения отдельных очагов природных пожаров в таких условиях возрастает.



Спасатели просят граждан строго придерживаться противопожарных правил и напоминают: что в данных условиях штрафы за нарушение требований для граждан составляют от 2 тыс. до 4 тыс. руб., для должностного лица – от 15 тыс. до 30 тыс. руб., для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 30 тыс. до 40 тыс. руб., а для юридических лиц от 200 тыс. до 400 тыс. руб.





Артём Ежаков



