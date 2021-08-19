Орел получил 14 миллионов рублей налогов от «сверхдоходов»

Жители областной столицы, зарабатывающие больше 5 миллионов в год, платят по НДФЛ 15% заработка.

За прошедшие семь месяцев текущего года в бюджет Орла поступило 14 миллионов рублей налогов от граждан, чей годовой доход превышает 5 миллионов рублей. Такие граждане платят повышенный НДФЛ в размере 15% – на 2% меньше, чем у орловцев с более скромными заработками.



Всего в январе-июле городской налоговой службой с состоятельных жителей Орла было собрано 77 миллионов 766 тысяч рублей по повышенному НДФЛ. Более 67 миллионов распределили в бюджеты города и области.