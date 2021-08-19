В Беларуси найдены останки солдата – уроженца Орловщины

Поиск вели участники «Вахты памяти» из Пензы.

Опознать останки бойца удалось по медали «За боевые заслуги». Поисковики выяснили, что принадлежит она уроженцу Орла Николаю Петровичу Алдошину, 1909 года рождения. Он был призван в ряды Красной армии 8 августа 1943 года. Служил в 1018-м стрелковом полку 269-й стрелковой дивизии.

Информацию о находке поисковики передали нашим коллегам из ГТРК «Пенза» в надежде найти родственников погибшего и передать медаль.



Если вам известно что-либо о родственниках бойца, просьба позвонить в редакцию ГТРК «Орёл» по телефону - 43-46-71.