В Беларуси найдены останки солдата – уроженца Орловщины

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18:08, 19 августа 2021 года
В Беларуси найдены останки солдата – уроженца ОрловщиныПоиск вели участники «Вахты памяти» из Пензы.
Пензенским поисковики в ходе «Вахты памяти» удалось найти место захоронения пяти воинов Красной Армии. Один из них - уроженец Орловской области.
Опознать останки бойца удалось по медали «За боевые заслуги». Поисковики выяснили, что принадлежит она уроженцу Орла Николаю Петровичу Алдошину, 1909 года рождения. Он был призван в ряды Красной армии 8 августа 1943 года. Служил в 1018-м стрелковом полку 269-й стрелковой дивизии.
Информацию о находке поисковики передали нашим коллегам из ГТРК «Пенза» в надежде найти родственников погибшего и передать медаль.
Если вам известно что-либо о родственниках бойца, просьба позвонить в редакцию ГТРК «Орёл» по телефону - 43-46-71.
Юлия Опанасюк