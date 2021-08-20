20 августа вакцинация от COVID-19 организована в Советском и Северном районах Орла

Мобильные прививочные пункты будут работать с 12:00 до 19:00.

В Заводском районе Орла сегодня, 20 августа, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно с 12:00 до 19:00 по адресам: ул. Тургенева, д.42 (ТЦ «Водолей») , ул. Михалицына, д. 5 (ТЦ «Линия») .



Прививка делается без предварительной записи. Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).