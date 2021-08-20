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7:17, 20 августа 2021 года

Орловские многодетные мамы имеют право на досрочную пенсию

В этом году такая возможность представлена матерям, родившим и воспитавшим четырех детей. Это женщины 1965 года рождения. Они могут уйти на заслуженный отдых в 56 лет.


Отделение ПФР по Орловской области напоминает, что матери 1965 года рождения, родившие и взрастившие четырех детей, в этом году могут уйти на заслуженный отдых в возрасте 56 лет.
 
Правом на досрочную пенсию обладают также мамы, которые воспитали трех детей. В этом случае она уйдет на нее в 57 лет. 
 
Для раннего ухода в пенсию многодетным матерям в 2021 году необходимо иметь 21 пенсионный коэффициент и 12 лет страхового стажа. Уход за детьми до достижения ребенком полутора лет тоже учитывается. За троих детей в стаж максимально включается 4,5 года, за четверых детей – 6 лет. 
 
Многодетные матери, имеющие 5 и более детей, также досрочно выходят на пенсию, пенсия им назначается при достижении 50 лет. Для досрочного выхода на пенсию, указанным женщинам необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа. 
 
Право на досрочную страховую пенсию по старости в полной мере распространяется и на женщин, которые воспитывают усыновленных детей.



Артём Ежаков
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