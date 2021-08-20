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7:58, 20 августа 2021 года

Орловцам задолжали свыше 4,4 миллиона рублей зарплаты

Исследованию подверглась строительная отрасль и обрабатывающие производства.


В Орловской области по состоянию на 1 августа работодатели просрочили выплату свыше 4,4 миллиона рублей заработной платы, – следует из отчета Орелстата. В исследование попали строительная отрасль и обрабатывающие производства, исключая малый бизнес. 
 
Так, строителям задолжали более 2,7 миллиона рублей, сотрудникам обрабатывающей промышленности – около 1,7 миллиона. За месяц начальники сократили долги перед рабочими на 216 миллионов, а по сравнению с началом года – на 6,1 миллиона.



Артём Ежаков
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