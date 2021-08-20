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8:20, 20 августа 2021 года В субботу в Орле пройдет День фронтовой собаки Приуроченные к событию мероприятия состоятся в Детском парке.





21 августа в Детском парке Орла состоятся мероприятия, приуроченные ко Дню фронтовой собаки. Гостей ждут рассказы о подвигах четверолапых в Великой Отечественной войне, выступления собак под руководством кинологов МЧС, а также выставка тематических рисунков.

состоятся мероприятия, приуроченные ко Дню фронтовой собаки. Гостей ждут рассказы о подвигах четверолапых в Великой Отечественной войне, выступления собак под руководством кинологов МЧС, а также выставка тематических рисунков. Всех желающих ждут в 11:00 на площадке перед фуд-кортом .





Артём Ежаков



