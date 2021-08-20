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8:54, 20 августа 2021 года Орловцы могут сообщить о контрафакте по телефону «горячей линии» В регионе заработал федеральный номер по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.









Номер: 8 (800) 333-51-12.



Обращения, поступившие на горячую линию о продукции, находящейся в незаконном обороте, будут оперативно направляться в соответствующие министерства и ведомства региона, – В Орловской области заработала «горячая линия» по противодействию незаконному обороту промышленной продукции «Антиконтрафакт».Номер:Обращения, поступившие на горячую линию о продукции, находящейся в незаконном обороте, будут оперативно направляться в соответствующие министерства и ведомства региона, – сообщили в областном правительстве.

Линия создана в рамках следующих целей:

- Содействие соответствующим госорганам исполнительной власти, контрольным и правоохранительным органам в работе по противодействию незаконному обороту промышленной продукции; - Информационная и методическая помощь в своевременном выявлении и пресечении возможных нарушений в сфере незаконного оборота промышленной продукции; - Предоставление возможности любому физическому и юридическому лицу направить сообщение по вопросам защиты своих прав и законных интересов; - Обеспечение оперативного приема, регистрации и рассмотрения сообщений от заявителей.





Артём Ежаков



