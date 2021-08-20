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8:54, 20 августа 2021 года

Орловцы могут сообщить о контрафакте по телефону «горячей линии»

В регионе заработал федеральный номер по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.


В Орловской области заработала «горячая линия» по противодействию незаконному обороту промышленной продукции «Антиконтрафакт».

Номер: 8 (800) 333-51-12.

Обращения, поступившие на горячую линию о продукции, находящейся в незаконном обороте, будут оперативно направляться в соответствующие министерства и ведомства региона, – сообщили в областном правительстве.

Линия создана в рамках следующих целей:
 
- Содействие соответствующим госорганам исполнительной власти, контрольным и правоохранительным органам в работе по противодействию незаконному обороту промышленной продукции; 
 
- Информационная и методическая помощь в своевременном выявлении и пресечении возможных нарушений в сфере незаконного оборота промышленной продукции; 
 
- Предоставление возможности любому физическому и юридическому лицу направить сообщение по вопросам защиты своих прав и законных интересов; 
 
- Обеспечение оперативного приема, регистрации и рассмотрения сообщений от заявителей.



Артём Ежаков
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