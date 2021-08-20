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9:11, 20 августа 2021 года 21-летняя орловчанка может провести молодость за решеткой из-за любви к «синтетике» Девушку поймали с большой дозой наркотика.







В Заводском районе Орла благодаря оперативной информации оперативниками была задержана 21-летняя девушка с 2,4 гр синтетического наркотика, – сообщили в областном УМВД. Полицейским орловчанка заявила, что купила «зелье» бесконтактным способом и собиралась сама употребить его. По ч. 2 ст. 228 УК РФ девушке грозит от 3 до 10 лет тюрьмы. Правоохранители решают вопрос об избрании ей меры пресечения.





Артём Ежаков



