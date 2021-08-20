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9:32, 20 августа 2021 года

Троих орловцев накажут за нарушения в карантинной зоне по африканской чуме свиней

Ограничения распространяются в 20-километровой зоне на территории Хотынецкого и Знаменского районов.


В Орловской области на троих граждан составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 10.6 КоАП РФ, сообщили в Россельхознадзоре.

Санкции за нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных выражены штрафами: 

- Для физических лиц: от 1 000 рублей до 1 500 тысяч; 
 
- Для должностных лиц: от 5 000 до 7 000; 
 
- Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица: от 5 000 до 7 000 или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; 
 
- Для юридических лиц: от 90 000 до 100 000 или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Наказания предусмотрены за нарушение карантинных мер по африканской чуме свиней. Карантин был введен в 20-километровой зоне на территории Хотынецкого и Знаменского районов после обнаружения трупов диких кабанов с геномом болезни. Там запретили вывоз и реализацию свиней, а также продукции свиноводства, заготовки и вывоз кормов, все виды охоты. Чем конкретно провинились граждане, не сообщается.



Артём Ежаков
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