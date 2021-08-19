Ежедневно сотня орловцев уходит на больничный по коронавирусу

По решению регионального оперштаба режим ограничений продлен до 30 сентября.

Последние две недели количество заболевших коронавирусом орловцев неуклонно растет. В среднем чуть больше сотни человек уходит на больничный.

В регионе выявлено 33 случая заболевания новыми штаммами коронавируса, из них «британским» - 4 и «индийским» - 29. Об этом сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.

Также Румянцев сообщил, что за прошлую неделю в регионе выявлено 20 случаев заболеваний COVID-19 среди лиц, вернувшихся с отдыха на российских и заграничных курортах, в том числе среди вернувшихся из Краснодарского края (16 человек), Крыма (1 человек), Дагестана (1 человек), Турции (2 человека).