Ежедневно сотня орловцев уходит на больничный по коронавирусу

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19:17, 19 августа 2021 года
Ежедневно сотня орловцев уходит на больничный по коронавирусуПо решению регионального оперштаба режим ограничений продлен до 30 сентября.
Последние две недели количество заболевших коронавирусом орловцев неуклонно растет. В среднем чуть больше сотни человек уходит на больничный.
В регионе выявлено 33 случая заболевания новыми штаммами коронавируса, из них «британским» - 4 и «индийским» - 29. Об этом сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.
Также Румянцев сообщил, что за прошлую неделю в регионе выявлено 20 случаев заболеваний COVID-19 среди лиц, вернувшихся с отдыха на российских и заграничных курортах, в том числе среди вернувшихся из Краснодарского края (16 человек), Крыма (1 человек), Дагестана (1 человек), Турции (2 человека).
Общее количество заболевших среди работающего населения в регионе выросло на 25%. По решению регионального оперштаба режим повышенной готовности в Орловской области продлен до 30 сентября.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У нас достаточно большое количество событий - начало учебного года и выборная кампания. Мы обязаны максимально оградить людей от риска заражения».
Справиться с коронавирусом поможет коллективный иммунитет, достижению которого способствует вакцинация.
В регионе в наличии имеются три вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт». Однокомпонентный «Спутник Лайт» советуют ставить после перенесенного заболевания, вызванного коронавирусом.
Анна Вайсергисер