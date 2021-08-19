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19:32, 19 августа 2021 года

Сегодня глава региона Андрей Клычков выступил в роли экскурсовода

В гости на Орловщину приехали школьники и студенты из разных городов страны. Встречу организовало Российское общество «Знание».


Сегодня Орловщину посетили талантливые дети из разных регионов России. Среди них - участники Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход», а также победители и призеры Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», входящих в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Ребятам рассказали о нашем крае, показали Литературный квартал Орла и музей Тургенева. А на территории музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» состоялась встреча с губернатором Андреем Клычковым.
 
Глава региона поблагодарил присутствующих за высокие достижения, стремление к саморазвитию и самореализации, настойчивость и целеустремленность. Андрей Клычков рассказал ребятам об истории Орловщины, о выдающихся литераторах, о вузах, готовых принять талантливых студентов. Завершая встречу, губернатор показал школьникам знаменитый Тургеневский дуб, который в этом году стал главным деревом страны.



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