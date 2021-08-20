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21:20, 19 августа 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Ежедневно сотня орловцев уходит на больничный по коронавирусу. По решению регионального оперштаба режим ограничений продлен до 30 сентября.
- Сегодня глава региона Андрей Клычков выступил в роли экскурсовода. В гости на Орловщину приехали школьники и студенты из разных городов страны. Встречу организовало Российское общество «Знание».
- В Беларуси найдены останки солдата – уроженца Орловщины. Поиск вели участники «Вахты памяти» из Пензы.
Вести-Орёл