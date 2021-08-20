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10:00, 20 августа 2021 года В Орле и пяти районах области подскочила заболеваемость COVID-19 Прирост заражения отмечен на 16 административных территориях региона.





В Орловской области по сравнению с предыдущей неделей зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 на 16 административных территориях. В шести из них это наблюдается особенно сильно.



Наибольший рост отмечен на территории следующих районов: в 1,8 раза – Дмитровского и Кромского, Верховского (в 1,7 раза), Глазуновского (в 2,2 раза). На 31% выросла заболеваемость в городе Орле, в Орловском районе – на 30%.



Закончил семидневку без новых случаев COVID-19 только Покровский район.





Артём Ежаков



