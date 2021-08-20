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10:15, 20 августа 2021 года В Орле могут переименовать пять остановок До 12 сентября горожанам предстоит сделать выбор – дать новые названия или сохранить существующие.





Мэрия Орла объявила о старте голосования по переименованию пяти остановок: «Переулок Восход», «Магазин Москва», «Магазин Апельсин», «Завод Стекломаш» и «СМУ-2». Сделать выбор из предложенного перечня можно по 12 сентября включительно. Итоги будут объявлены на следующий день.



Варианты наименований собраны из аккаунтов мэра Парахина в социальных сетях, а также из обращений в адрес городской администрации. К слову, граждане могут сделать выбор в пользу старых названий.



Ознакомиться с вариантами и проголосовать можно в сообществе мэрии в «ВКонтакте» или в Гугл-форме (только для владельцев Гугл-аккаунтов).





Артём Ежаков



