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10:24, 20 августа 2021 года

В Орле смена управляющей компании произошла вопреки желаниям жильцов дома

Конфликт произошел в доме № 13 по улице Металлургов.


С начала лета дом № 13 по улице Металлургов стала обслуживать управляющая компания «Экодом». Жильцы дома утверждают, что на собрании большинство из них проголосовало против смены УК, поскольку старая компания их вполне устраивала.

После смены УК люди обнаружили, что свои обязанности «Экодом» не выполняет: территория не убирается, дворник отсутствует, детская площадка в запустении, да и дом давно уже требует ремонта.

Съемочная группа ГТРК «Орел» безуспешно пыталась связаться с директором УК: офис закрыт, несмотря на заявленные в расписании рабочие и приёмные часы. По телефону посоветовали связываться с руководителем посредством сайта.

В управлении государственной жилищной инспекции отметили, что смена управляющих компаний не всегда проходит гладко. В данном случае на решение, якобы, повлияли голоса собственников нежилых помещений.

Владимир Станчин, замначальника управления государственной жилищной инспекции департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области: «Основная масса голосов, на основании которых было принято решение, принадлежит собственникам нежилых помещений. Стоит отметить, что по жилищному кодексу жители могут обжаловать решение».

Сейчас полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

А пока полицейские разбираются, у управляющей компании есть время найти общий язык с жильцами.


Юлия Опанасюк
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