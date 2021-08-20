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10:40, 20 августа 2021 года

В Орле в смоляной яме на улице Автогрейдерной снова найдено тело собаки

Это уже третий труп четвероногого, обнаруженный здесь.


Неделю назад Орловское общественное объединение «Кот и Пес» разместило в социальных сетях информацию, в которой сообщалось о собачьих телах, найденных в смоляной луже на ул. Автогрейдерной.

К расследованию тогда подключились правоохранительные органы – они работали на месте ЧП. Тела собак были направлены на ветеринарную экспертизу. Как заявили в минувшую пятницу в УМВД, все обстоятельства происшедшего устанавливаются, в том числе и того, как смоляная яма образовалась на этом месте.

Накануне активисты заявили, что в смоляной яме найдено новое – уже третье – собачье тело. Как заявили общественники, место до сих пор не ликвидировано. Ограждения также отсутствуют. Тело щенка (предположительно– питбуля) передано на экспертизу.

Фото Орловского общественного объединения «Кот и Пес»




Артём Ежаков
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