пятница 20.08.2021 17:14:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:09, 20 августа 2021 года

РАНХиГС и Минфин России запустили программы обучения финансовой грамотности для педагогов со всей России

20 августа в РАНХиГС стартовал первый поток повышения квалификации педагогов по онлайн-программам «Содержание финансовой грамотности» (базовый и продвинутый уровни). Обучение будет проходить в дистанционном формате и станет бесплатным для участников благодаря федеральному финансированию по государственной программе Минфина России. Это первые подобные онлайн-программы в России.

Уже более пяти лет Президентская академия в рамках проектов Министерства финансов Российской Федерации ведет подготовку педагогов и обеспечивает поддержку их дальнейшей деятельности по распространению финансовой грамотности в России. Новые онлайн-программы будут реализованы на базе Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Института управления и регионального развития (ИУРР) РАНХиГС.

Педагоги смогут в лаконичной и наглядной форме ознакомиться с теоретической основой финансовой грамотности, а также выполнить практические интерактивные задания. По итогам курса они смогут обучать школьников тому, как правильно распоряжаться своими финансами, осознанно выбирать товары и услуги, управлять расходами и доходами, распознавать мошенничество, формулировать цели сбережений.

Уникальность новых программ заключается в том, что все обучение будет проходить в дистанционном формате – материалы будут доступны в системе обучения 24/7 в течение 10 дней с момента зачисления.
«Мы разработали первые в России полностью дистанционные программы подготовки педагогов по финансовой грамотности. С их помощью мы надеемся «достучаться» до учителей из отдаленных, в том числе сельских территорий, а также до тех, кто в силу своей занятости не мог пройти обучение в очном формате», – подчеркивает Михаил Чесноков, директор Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИУРР РАНХиГС.

Среднерусский институт управления традиционно является активным участником совместных программ РАНХИГС и Министерства Финансов Российской Федерации по обучению финансовой грамотности населения. За последние 3 года их участниками стали более 700 человек. Актуальность и значимость подобных знаний в современном мире сложно переоценить, ведь даже самые юные граждане уже являются активными участниками рынка товаров и услуг.
«Полученные знания непременно помогу повысить уровень финансовой грамотности, умело распоряжаться доходами и расходами, формулировать цели сбережения и даже избегать мошенничества», - резюмирует и.о. директора Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Павел Меркулов.

Зарегистрироваться на программы можно по ссылкам:

Базовый курс

Продвинутый курс


Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.