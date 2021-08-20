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11:11, 20 августа 2021 года На Орловщине МЧС контролирует безопасность проведения уборочной кампании В одном из рейдов приняла участие съемочная группа ГТРК «Орёл».





В Орловской области битву за урожай ведут не только аграрии, но и сотрудники МЧС. Они посещают сельхозпредприятия с профилактической миссией: проводят проверку первичных противопожарных средств, порядок действия при уборке урожая и опашки полей, а также исправность техники.



Сухая трава, жаркая ветреная погода, малейшая утечка горючего и искра может спровоцировать возгорание. Распространяется огонь на поле с огромной скоростью. Пожар во время уборочной настоящая трагедия - это и угроза жизни людей, и огромный ущерб.



Буквально на днях в одном из хозяйств на поле сгорела и техника, и урожай пшеницы. Виной всему неисправность КАМАЗа, приведшая к возгоранию.



Сейчас в Орловской области действует особый противопожарный режим. Нарушителей ждут большие штрафы.





Татьяна Тимохина



