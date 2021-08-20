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11:14, 20 августа 2021 года

В Орел прибыло еще 3 600 доз «Спутника V»

Область получила вторую крупную партию вакцин от COVID-19 на минувшей неделе.


В Орловскую область сегодня прибыло еще 3 600 доз вакцины «Спутник V». Уже скоро ее распределят по прививочным пунктам. Напомним, что в среду регион получил 35 568 доз «Спутника Лайт» и 3 000 доз «Спутника V».

Записаться на вакцинацию можно с помощью Единого портала государственных услуг, на официальном сайте Департамента здравоохранения Орловской области в разделе «Электронная регистратура», по многоканальному телефону 122 и по телефону «горячей линии» Департамента здравоохранения Орловской области (4862) 40-20-56. Также можно вакцинироваться без записи в мобильных прививочных пунктах.


Артём Ежаков
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