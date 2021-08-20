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11:32, 20 августа 2021 года Орловцев призвали отменять запись на вакцинацию в случае невозможности прийти на процедуру Это нужно, чтобы кто-то другой смог получить вакцину.





И.о. главы областного департамента здравоохранения Владимир Николаев призвал записанных на вакцинацию орловцев отменять бронь, если они не собираются приходить на процедуру. По словам чиновника, так пропадает время, в которое другой желающий мог бы пройти вакцинацию.



Также Николаев напомнил о том, что сбоев в записи на вакцинацию и ревакцинацию сейчас нет.





Артём Ежаков



