Орловский депздрав признал сложности с лекарственным обеспечением льготников

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11:47, 20 августа 2021 года
Орловский депздрав признал сложности с лекарственным обеспечением льготниковО проблеме рассказал и.о. главы областного департамента здравоохранения Владимир Николаев во время брифинга для СМИ.
Департамент здравоохранения Орловской области имеет сложности с финансированием при закупке препаратов для льготников. Об этом заявил сегодня на брифинге для СМИ и.о. главы областного департамента здравоохранения Владимир Николаев во время брифинга для СМИ.
В случае перебоев в поставках бесплатных лекарств чиновник призвал сообщать в депздрав, но предупредил, что дозвон может занять время – не хватает людей на линии. Также Николаев заявил, что в регионе сохраняется исследование на COVID-19 перед госпитализацией и операцией. В случае возникновения проблем при ПЦР-тестировании можно сообщить в депздрав.
«По лекарственному обеспечению есть определенные сложности в части финансирования. Прежде всего это касается федеральных льготников. Депздрав принимает все необходимые меры для того, чтобы этот вопрос был как можно быстрее решен», – заявил Николаев.
Артём Ежаков