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11:47, 20 августа 2021 года

Орловский депздрав признал сложности с лекарственным обеспечением льготников

О проблеме рассказал и.о. главы областного департамента здравоохранения Владимир Николаев во время брифинга для СМИ.


Департамент здравоохранения Орловской области имеет сложности с финансированием при закупке препаратов для льготников. Об этом заявил сегодня на брифинге для СМИ и.о. главы областного департамента здравоохранения Владимир Николаев во время брифинга для СМИ.
«По лекарственному обеспечению есть определенные сложности в части финансирования. Прежде всего это касается федеральных льготников. Депздрав принимает все необходимые меры для того, чтобы этот вопрос был как можно быстрее решен», – заявил Николаев.
В случае перебоев в поставках бесплатных лекарств чиновник призвал сообщать в депздрав, но предупредил, что дозвон может занять время – не хватает людей на линии. Также Николаев заявил, что в регионе сохраняется исследование на COVID-19 перед госпитализацией и операцией. В случае возникновения проблем при ПЦР-тестировании можно сообщить в депздрав.


Артём Ежаков
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