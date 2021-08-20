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12:05, 20 августа 2021 года 105 орловцев накануне заболели COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 20 августа, за последние сутки в Орловской области выявлено 105 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 42 160).



Накануне выписано 78 орловцев (всего – 39 257). От последствий болезни скончалось 915 жителей региона (+4 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 20 992 (всего – 6 705 923), число выздоровевших – 20 351 (всего – 5 983 405). Общее число летальных исходов – 174 485 (+785 случаев за сутки).





Артём Ежаков



