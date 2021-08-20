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Главная » Новости

12:23, 20 августа 2021 года

В Орле завершен первый этап ремонта Болховского шоссе

У комиссии возникли некоторые претензии, которые можно устранить за выходные.


Накануне приемочная комиссия оценила качество ремонта Болховского шоссе, выполненного подрядчиком ООО «Нерудстрой». В рамках первого этапа реконструкции рабочие уложили 20 тыс. кв. м нового асфальта, восстановили 225 кв. м заездных карманов, сделали площадку для мусорных контейнеров, а также установили 2 615 погонных метров бордюрного камня.

Инспекция нашла мелкие недочеты – до понедельника подрядчик должен заделать стыки между бордюрами и исправить сколы на них. Тогда работы будут полностью приняты заказчиком.

Напомним, что «Нерудстрой» запросил за свои услуги на 5,2 миллиона рублей меньше изначальной цены и выполнил ремонт за 34,9 миллиона рублей. Соглашением предусмотрена семилетняя гарантия.

Второй этап реконструкции планируется начать уже в этом году. В том числе за счет экономии подрядчик обустроит тротуары, велодорожки и освещение.

Фото мэрии Орла


Артём Ежаков
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