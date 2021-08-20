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12:45, 20 августа 2021 года Орловцев ждет дождливая суббота С сегодняшнего вечера на территории области ожидается непогода.





ГУ МЧС России по Орловской области сообщает о том, что с 21 часа 20 августа по 21 час 21 августа на территории области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный: от 7 до 12 м/с, при грозах местами порывы от 15 до 20 м/с. Температура воздуха ночью: +13°С…+18°С, днем: +24°С…+29°С.





Артём Ежаков



