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14:40, 20 августа 2021 года Под Орлом 19-летним рецидивистам грозит семь лет тюрьмы за пьяный грабеж Под подозрение попали двое парней.





Поздним вечером в поселке Биофабрика Орловского района ограбили прохожего, отобрав у него сотовый телефон, наушники и другие личные вещи на общую сумму в 30 тысяч рублей, – сообщили в областном УМВД. В преступлении подозреваются двое ранее судимых 19-летних парней. По версии следствия, грабеж молодые люди совершили, будучи пьяными – они несколько раз ударили мужчину и отобрали имущество.



В содеянном фигуранты сознались. Похищенное у них было изъято. Оба сейчас отпущены под домашний арест. Парням грозит до семи лет тюрьмы.





Артём Ежаков



