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14:20, 20 августа 2021 года Около 40 орловцев завершили «постковидную» диспансеризацию Обычную диспансеризацию с конца апреля прошли около 5 200 жителей региона.





В Орловской области с конца апреля 2021-го порядка 5 200 человек прошли диспансеризацию, а углубленную после перенесенного (COVID-19) завершили около 40 орловцев.



«Постковидная» диспансеризация началась на Орловщине 1 июля. Она проводится в два этапа – на первом ищутся признаки развития хронических неинфекционных заболеваний, факторы риска их развития, а также определяются медицинские показания для допобследований и осмотров врачами-специалистами. Последние два мероприятия проводятся уже на втором этапе. Со списком проводимых на диспансеризации процедур можно ознакомиться здесь.



На углубленную диспансеризацию переболевших COVID-19 было выделено 21,6 миллиона рублей.





Артём Ежаков



