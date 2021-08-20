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13:30, 20 августа 2021 года На выходных в центре Орла запретят стоянку автомобилей Неудобства связаны с проведением фермерского фестиваля.





21 и 22 августа с 00:00 до 22:00 из-за фермерского фестиваля будет запрещена стоянка автотранспорта на площадке между д. 28 по ул. Максима Горького и площадью Ленина. Будет работать эвакуатор, – предупредили в мэрии.



Фото мэрии Орла





Артём Ежаков



