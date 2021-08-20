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15:14, 20 августа 2021 года Орловские полицейские с коллегами вычислили подозреваемых в разбойных нападениях на пенсионеров Сначала злоумышленники пытались хитростью завладеть деньгами жертв. Если она не срабатывала, в ход шли угрозы оружием.





Орловские, калужские и тамбовские полицейские совместными усилиями вычислили и обезвредили банду иногородцев, специализирующуюся на разбойных нападениях на пенсионеров, – сообщили в областном УМВД. Подозреваемым вменяется ч. 3 ст. 162 УК РФ. Им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.



Эпизод, относящийся к Орловской области, случился с 85-летней пенсионеркой. Ей по телефону позвонил якобы сотрудник соцзащиты и заявил, что женщине полагаются бесплатные продукты. Затем к ней пришла девушка, передала набор продовольствия и попыталась обмануть орловчанку, заявив, что вскоре планируется замена банкнот, для чего нужно сверить серии и номера на купюрах пенсионерки. Женщина гостье не поверила и потребовала ту уйти, но лже-соцработница впустила в квартиру двоих подельников, а те связали пенсионерку скотчем и, угрожая ножом, завладели 270 тыс. рублей и ювелирными украшениями.



В Калужской области банда совершила похожее преступление при помощи пневматического пистолета. Местные полицейские установили номера машины злоумышленников и через некоторое время их задержали тамбовские оперативники – здесь группа успела совершить два нападения. В автомобиле нашлось оружие, которым угрожали жертвам, а также крупная сумма денег.



Подозреваемыми стали 35-летняя жительница Воронежской области, 22-летний калининградец и 20-летний астраханец. Все трое взяты под стражу.





Артём Ежаков



